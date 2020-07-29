Аналитики предсказывают анонс нового iPhone 12 в сентябре

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29.07.2020, 14:17, Разное

Аналитики, ссылаясь на источники в компании Apple, предсказывают анонс нового iPhone 12 в сентябре. Перенести из-за пандемии могут фактическую дату начала продаж, но только сроком не больше одного месяца.
Из-за пандемии в мире многие компании не смогли вовремя презентовать свои продукты или же проводили анонс исключительно в дистанционном режиме. Очагом распространения инфекции стал Китай, где и расположены главные заводы Apple. В связи с жёсткими карантинными мерами многие эксперты усомнились, что iPhone 12 будет представлен вовремя и его вообще покажут до конца 2020 года. Несмотря на такие опасения, аналитики DigiTimes, ссылаясь на инсайдеров, сообщают о готовящейся презентации нового смартфона от Apple. Причём она пройдёт в сентябре, где всему миру и продемонстрируют новый iPhone 12 5G.

Причина в необходимости проводить презентацию смартфона именно в сентябре кроется в политике компании Apple. Во всём мире многие корпорации уже представили или готовят к презентации свои телефоны с поддержкой сетей 5G. Если же купертиновцы решат перенести дату анонса своего iPhone, то он потеряет значительную часть популярности и не сможет удивить общественность своими нововведениями.





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