Россиян предупредили о приходе нового гриппа

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29.07.2020, 14:16, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне в Россию придет грипп, от которого россияне прежде не прививались.

Об этом она заявила на совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, информирует РИА «Новости».

Она добавила, что Роспотребнадзор впервые начал мониторинг и оценку заболеваемости гриппом в РФ летом. «Сегодня мы уже начали мониторинг и оценку заболеваемости гриппом ОРВИ летом, чего мы не делали раньше никогда», – сказала она.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российские регионы получат первые партии вакцины от гриппа через две недели, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.

Производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года.  





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