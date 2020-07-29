Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19

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29.07.2020, 14:16, Новости дня

Минздрав подготовил методические рекомендации для качественной реабилитации переболевших коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В настоящее время мы, в том числе, готовим мероприятия по ликвидации последствий, в том числе, реабилитации пациентов. Подготовлены методические рекомендации, и регионами обновляются планы по снижению медико-демографических потерь. Поэтому эта работа идет с каждым регионом персонально», – передает РИА «Новости» его слова во время совещания у президента Владимира Путина.

Мурашко также отметил, что медики сейчас видят, какие органы и системы наиболее страдают после коронавируса, поэтому в системе реабилитации и в методических рекомендациях это все учтено.

Уточняется, что данный свод рекомендаций будет восьмым по счету.

«Минздравом подготовлена на сегодня уже восьмая версия методических рекомендаций с учетом новых препаратов, с учетом новых данных, поступающих в наши медицинские организации, сообщества», – добавил министр.

Ранее Путин попросил россиян не расслабляться, подчеркнув, что, хотя ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.

Производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года. 





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