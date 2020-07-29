Нелояльный Восток

29.07.2020, 14:14, Разное

Опрос «Левады» зафиксировал рост интереса к протестам среди россиян.

83% опрошенных россиян знают о протестах в своем городе, более половины из них относятся к протестующим положительно, следует из результатов исследования «Левада-центра».

Также можно проследить, как с февраля по июль 2020 года растет количество тех, кто заявляет, что сам готов принять участие в протестных акциях, если они состоятся.

В феврале количество респондентов, готовых выйти на улицы, составляло 24% от общего числа, а в июле — уже 29%.

В исследовании также приведены цифры аналогичных опросов за 2014–2019 гг. Так, в 2014 только 8% от общего числа респондентов на вопрос о том, примут ли они лично участие в массовых выступлениях протеста, ответили «скорее, да». Также в 2014 году 17% дали ответ «вполне возможны» на вопрос, насколько возможны в вашем городе/сельском районе массовые выступления населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав. Уже в июле 2020 года их количество возросло до 30%.

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Причем в исследовании можно увидеть, что россияне стали лояльнее относиться к протестным акциям не только на фоне митингов, проходящих в их городе.

Динамика роста лояльности видна уже с августа 2015 года.

Опрос был проведен 24–25 июля 2020 года среди 1617 человек старше 18 лет. Как заявляет «Левада», исследование проводилось методом телефонных интервью по случайной выборке. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Опрос проводился на фоне многочисленных акций протеста, которые начались в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах Дальнего Востока после задержания экс-губернатора Хабаровского края и члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Бывшего главу города обвинили в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 гг. В митингах в поддержку Фургала принимали участие несколько десятков тысяч человек, таким образом они стали самыми крупными массовыми акциями протеста на Дальнем Востоке.

Сам Фургал сейчас находится в СИЗО «Лефортово». Исполняющим обязанности губернатора Хабаровска стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Фариза Дударова

корреспондентка

Митинг во Владивостоке в поддержку хабаровчан. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС