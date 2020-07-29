В ДТП с сотрудником полиции погибли трое подростков

29.07.2020, 14:08, Новости дня

В Тверской области скутер под управлением несовершеннолетнего столкнулся с иномаркой, за рулем которой был полицейский, три подростка погибли, информирует региональное УМВД.

Происшествие случилось в 23.45 мск во вторник, 28 июля, на 135-м километре дороги Р-104, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Водитель 1990 года рождения, управляя автомашиной Opel при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со скутером. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера 2005 года рождения и два пассажира 2006 года рождения от полученных травм скончались», – пояснили в МВД.

За рулем автомобиля в свободное от работы время находился сотрудник УВД на Московском метрополитене. Он прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

«По результатам исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, содержание этилового спирта не установлено. Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-токсикологического исследования биологического объекта», – добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

СУ СК по региону, прокуратура Тверской области изъяли уголовное дело из производства органов внутренних дел и передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.

Следователи проводят дополнительный осмотр места ДТП, устанавливают все обстоятельства ДТП. Назначены необходимые экспертизы.

«В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, в ходе расследования планируется дать оценку на предмет исполнения родителями погибших несовершеннолетних и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних», – отметили в СУ СК.

В июле в Воронеже полицейский сбил троих пешеходов, один из них погиб. Полицейского задержали.