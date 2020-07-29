LG представила более недорогую версию смартфона Velvet
29.07.2020, 14:06, Новости дня
Известная компания LG представила упрощенную версию флагманского смартфона LG Velvet с доступным ценником.
Сообщается, что девайс лишился поддержи сетей пятого поколения, за счет чего ценник снизился на 150 евро. Напомним, флагман презентовали в мае. Аппарат может похвастаться мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G с 8 гигабайтами оперативной памяти. Размер постоянной памяти достигает 650 долларов.
Кроме того, теперь аппарат имеет 6 гигабайт оперативной памяти. Вместе с тем остальные характеристики остались прежними. Смартфон LG Velvet имеет увеличенный 6,8-дюймовый дисплей с высоким разрешением и качественные камеры.
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