LG представила более недорогую версию смартфона Velvet

29.07.2020, 14:06, Новости дня

Известная компания LG представила упрощенную версию флагманского смартфона LG Velvet с доступным ценником.

Сообщается, что девайс лишился поддержи сетей пятого поколения, за счет чего ценник снизился на 150 евро. Напомним, флагман презентовали в мае. Аппарат может похвастаться мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G с 8 гигабайтами оперативной памяти. Размер постоянной памяти достигает 650 долларов.

Кроме того, теперь аппарат имеет 6 гигабайт оперативной памяти. Вместе с тем остальные характеристики остались прежними. Смартфон LG Velvet имеет увеличенный 6,8-дюймовый дисплей с высоким разрешением и качественные камеры.