Живое фото смартфона Vivo S7 раскрывает его характеристики

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29.07.2020, 14:06, Новости дня

В Сети опубликовали живые снимки нового смартфона Vivo S7 5G, который является одним из самых тонких устройств с учетом поддержки сетей 5G.

По снимку можно увидеть, что в дисплее предусмотрен компактный вырез для фронтальной камеры. За производительность смартфон Vivo S7 5G отвечает мощный чип Snapdragon 765G с 8 гигабайтами оперативной памяти. Размер встроенной памяти девайса составляет 128 гигабайт. Кроме того, новинка получила 6,43-дюймовый экран с высоким разрешением.

Основная камера имеет тройной модуль с главным датчиком 64 мегапикселя. Под дисплеем также предусмотрели сканер отпечатков пальцев. Официальная премьера смартфона Vivo S7 5G запланирована на 3 августа.





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