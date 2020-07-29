Появились снимки смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии

29.07.2020, 14:06, Новости дня

Компания Samsung в скором времени презентует новые девайсы, однако уже стали доступны снимки складного смартфона Galaxy Z Fold 2.

Инсайдеры уверены, что аппарат имеет прямое отношение к вышеуказанному устройству. Таким образом, по фотографии можно увидеть, что новинка обладает внутренней сдвоенной камерой. Кроме того, отличить данную модель можно также по увеличенному внешнему экрану. Некоторые эксперты прогнозируют, что Galaxy Z Fold 2 обладает 7,7-дюймовым экраном с частотой обновления кадров 120 Гц.

Основная камера обладает тройным модулем с главным датчиком 64 мегапикселя. Также известно, что смартфон получил усиленный аккумулятор на 4365 мАч. Официальная премьера данной модели пройдет 5 августа. Ориентировочная цена составит около 2000 долларов.