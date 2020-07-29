 

Появились снимки смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии

29.07.2020, 14:06, Новости дня

Компания Samsung в скором времени презентует новые девайсы, однако уже стали доступны снимки складного смартфона Galaxy Z Fold 2.

Инсайдеры уверены, что аппарат имеет прямое отношение к вышеуказанному устройству. Таким образом, по фотографии можно увидеть, что новинка обладает внутренней сдвоенной камерой. Кроме того, отличить данную модель можно также по увеличенному внешнему экрану. Некоторые эксперты прогнозируют, что Galaxy Z Fold 2 обладает 7,7-дюймовым экраном с частотой обновления кадров 120 Гц.

Основная камера обладает тройным модулем с главным датчиком 64 мегапикселя. Также известно, что смартфон получил усиленный аккумулятор на 4365 мАч. Официальная премьера данной модели пройдет 5 августа. Ориентировочная цена составит около 2000 долларов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Минздрав подтвердил устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах

29.06 / «Очередная заказуха от Times» — Трамп о статье NYTimes о связях Москвы с талибами

24.06 / По центральной площади Хабаровска прошел Парад Победы

06.07 / Россия согласилась помочь Конго в борьбе с коронавирусом

26.07 / Фильм «Джон Льюис: хороший смутьян» вышел в онлайн-прокат

09.07 / ФБР назвало Китай главной угрозой США

24.07 / Американский врач – самое эффективное средство от COVID-19 — маски

06.07 / В Индонезии предложили защищаться от коронавируса ожерельем из эвкалипта

10.07 / Экономика: У РФ есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

16.07 / США собрались в ближайшие недели ответить на «угрозу» TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска