Портленд оштрафовал федеральное правительство

29.07.2020, 14:01, Новости дня

Власти Портленда, штат Орегон, оштрафовали федеральное правительство на 500 долларов за каждые 15 минут сохранения неразрешенного заграждения перед зданием федерального суда, которое подвергается еженощным атакам на фоне продолжающихся протестов и беспорядков.

Член городской комиссии (правительства города) Хлоя Юдейли заявила, что заграждение блокирует улицу у здания суда. По ее словам, по состоянию на понедельник федеральное правительство должно Портленду 192 тысячи долларов.

«Мы намерены получить эти деньги, – сказала она. – Я твердо намерена сделать все, что в моей власти, чтобы положить конец этой федеральной оккупации, достичь прогресса в преодолении расовой несправедливости в нашем городе и наших усилиях по изменению подхода к деятельности полиции и общественной безопасности».

На прошлой неделе бюро транспорта Портленда, которое курирует Юдейли, направило письмо федеральным властям с требованием убрать заграждение, воздвигнутое 22 июля, которое служит барьером между федеральными агентами и демонстрантами, бросающими в них предметы.

Юдейли заявила, что город не получил ответа на это письмо.