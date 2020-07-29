Анна Седокова показала видео с помолвки и рассказала о знакомстве с Янисом Тиммой, причинах ссоры с мамой и домашнем насилии

29.07.2020, 13:55, Разное

Вместе с Анной участие в программе принял и ее жених Янис Тимма. В интервью Светлане Бондарчук влюбленные рассказали, как произошла их первая встреча и как они поняли, что должны быть вместе.

Мы познакомились, я увидела высокого красавца и подумала: “О, высокий красавец!”. А потом долго строила из себя совершенно не интересующуюся особу. Он мне написал, я ему написала и в какой-то момент осознала, что пишу слишком откровенные вещи человеку, которого не знаю… Он пригласил меня в кино. Я такая – не пойду, чего я пойду… Он не знал, приду я в кино или нет, и я не знала. Но я пришла… Был жуткий фильм, и мы посмотрели его два раза. И после этого дня мы больше не расставались.

Янис влюбился в Анну с первого взгляда:

В отношениях для меня важно взаимопонимание, доверие. Бывает, ты встречаешь человека первый раз, разговариваешь с ним и уже через 5 минут понимаешь, будто знаешь его 20 лет. С Аней у меня было так – я сразу понял, как она думает, что она думает, где она, что хочет… Все было сразу понятно и легко.

Но первым свиданием Анна считает не встречу в кино, а прогулку на Патриарших прудах:

Я повезла его на Патрики, потому что знала – это самое крутое романтическое место.

Анна призналась, что ее покорила постоянная забота Яниса о ней:

Первое время я жутко поражалась, как Янис – с его положением в жизни, спорте, весом в обществе – собирает мне вещи на съемку и говорит: “Ты косметичку не забыла?”, берет ее, складывает сережки, упаковывает чемодан… Или провожает меня до сцены. И эти моменты дороже всего, когда человек поддерживает тебя даже в таких мелочах.

В программе впервые было показано видео с помолвки Анны и Яниса

Янис поделился, как во время изоляции он отправился на родину в Латвию, а после месяц не мог вернуться в Москву. В итоге он просто приехал на границу и ждал 6 часов, чтобы его выпустили из страны. Упорство было вознаграждено – Янис Тимма стал первым, кто пересек границу во время карантина. “У меня был талончик с номером один”, – смеется он.

Янис, Анна с сыном Гектором и Светлана

В разговоре Анна Седокова также рассказала о своей книге, которая получила название “Я сильная, я справлюсь” и появилась на прилавках магазинов в этом месяце. В ней Анна откровенно рассказывает о своей судьбе, о всем, что ей довелось пережить, в том числе – о непростых отношениях с мамой. В интервью Светлане Анна рассказала, что много лет они почти не общаются, она лишь поздравляет маму с днем рождения, а на 8 марта отправила ей цветы, но мама не приняла. Причиной тому стала страшная история из детства звезды. Когда Анна была ребенком, она подверглась домогательствам со стороны друга матери, о чем сразу ей рассказала. Но спустя годы мама и этот человек пришли на день рождения Анны как ни в чем ни бывало. Певица призналась, что много лет не могла об этом говорить и тяжело переживала ситуацию, но сейчас обиды на маму не держит.

Говорят, чтобы найти гармонию, нужно разрешить ситуацию. Иногда не нужно. Я понимаю, что как только этот человек появится в моей жизни, она начнет разрушать все и меня тоже. Я больше не хочу работать над этими отношениями… Я не обижаюсь, просто отпустила.

После прогулки Анна пригласила всех в ресторан украинской кухни “Шинок”