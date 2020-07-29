 

Садовничий рассказал о готовности МГУ начать учебный год в одном из трех форматов

29.07.2020, 13:53, Новости дня

Московский государственный университет им. Ломоносова к началу учебного года готов к любому формату обучения: традиционному, смешанному и дистанционному, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Я высказывал до сих пор оптимистичный сценарий, что мы начнем учебный год в обычном режиме 1 сентября. И это наш пока основной сценарий, к нему мы и готовимся. Хотелось бы так начать. Но мы внимательно наблюдаем за всем, что происходит в мире, и готовим еще два сценария. Один промежуточный – возможно, мы большие лекции будем делать в онлайн-формате, а практические занятия сумеем вести, по возможности, в обычном режиме. Третий сценарий – когда все будет в онлайн-режиме. Возможно, первый семестр или несколько месяцев первого семестра», – цитирует ТАСС ректора.

Садовничий также сообщил, что МГУ рассчитывает 1 сентября провести День первокурсника и начать учебный год.

«И как мы думаем, 1 сентября будет День первокурсника, когда мы начнем учебный год», – сказал ректор на пресс-конференции, посвященной приемной кампании МГУ в 2020 году и научным исследованиям университета в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Он также уточнил, что ранжированные списки абитуриентов на сайте центральной приемной комиссии МГУ будут опубликованы 19 августа. Этап приоритетного зачисления для поступающих без вступительных испытаний и поступающих на места в пределах квот состоится 22 августа, прием на 80% конкурсных мест пройдет 24 августа, 100% конкурсных мест будут до конца заполнены 26 августа.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.





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