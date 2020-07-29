Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили стоимостью до 100 тысяч рублей

29.07.2020, 13:53, Разное

Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили на вторичном рынке РФ стоимостью до 100 тысяч рублей. Главными критериями отбора стал возраст не больше 15 лет, высокая ремонтопригодность и небольшая цена в случае поломки.

Открывает список отечественный представитель в лице LADA Kalina. Автомобиль, возрастом до 15 лет, можно легко найти в достойном состоянии. В случае непредвиденного ремонта запчасти на него найдутся в любой автомастерской. Похожими плюсами обладает и Daewoo Matiz. Компактная и экономичная машина прекрасно подойдёт для города с огромным числом транспортных средств и ограниченным местом для парковок. При этом запчасти найти не сложно и ценовой диапазон находится на уровне классической модели «АвтоВАЗ».



Ещё одним представителем бюджетных подержанных моделей является Daewoo Nexia. Это уже полноразмерный автомобиль и хороший экземпляр 2005 года выпуска можно без труда найти за 100 тысяч рублей. Замыкает список Chevrolet Lanos. При выборе именно этой модели эксперты настоятельно рекомендуют рассматривать версию с бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра. Именно эта силовая установка является самой надёжной в линейке и хорошо зарекомендовала себя в реальных условиях эксплуатации в России.