 

Мужчина выстрелил в залезшего на его машину ребенка

29.07.2020, 13:53, Новости дня

В Забайкалье девятилетнего мальчика ранили в грудь из пневматической винтовки, подозреваемый 59-летний мужчина задержан, информирует региональное следственное управление СК.

«По данным следствия, 27 июля в поселке Приаргунск подозреваемый выстрелил из пневматической винтовки в девятилетнего мальчика, в результате чего ребенок госпитализирован с проникающим пулевым ранением грудной клетки. Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал ребенку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемый задержан, у него изъяли винтовку Hatsan. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

«Опрошен пострадавший мальчик, его родители, другие свидетели и очевидцы. Допрошен подозреваемый. Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – отмечает СК.

В 2019 году в Москве мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома по подросткам, двое получили ранения. Пуля задела одного из пострадавших по касательной возле виска, второй получил ранение колена.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Samsung выпустит самый дешевый смартфон на Android 10

28.07 / Питьевая вода с литием снижает риск суицида

24.06 / Лукашенко пообещал россиянам: «Победим, выстоим»

25.06 / Опубликован рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет

23.07 / Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям

16.07 / В Twitter объяснили массовый взлом аккаунтов знаменитостей

17.07 / Рада сократила количество районов в Украине, вручено подозрение председателю Окружного админсуда Киева и еще шести судьям. Главное за день

28.06 / Трамп оказался не в курсе приписываемого РФ сговора с боевиками против США

08.07 / Суд постановил рассекретить звонки Соколова в посольство Франции

01.07 / Полиция Сиэтла очистила от протестующих “автономную зону” в центре города

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска