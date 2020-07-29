 

Путин попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19

29.07.2020, 13:48, Новости дня

Решения по снятию ограничений по коронавирусу должны быть осторожными, необоснованная поспешность чревата повторным ростом заболевших, сообщил президент Владимир Путин.

Открывая совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России, Путин отметил, что обстановка в стране стабилизируется, регионы поэтапно выходят из режима ограничений, передает РИА «Новости».

«Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать, но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревата повторным ростом числа заболевших», – сказал Путин.

Президент также назвал важным заранее просчитать и учесть все риски пандемии.

«Впереди осенне-зимний период – это то время, когда во всем мире, в том числе и в РФ с ее природно-климатическими особенностями, традиционно отмечается рост простудных заболеваний: гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски как в отдельности, так и их потенциальное сочетание. Подготовиться заблаговременно», – сообщил он.

Путин призвал сделать все, чтобы за счет профилактических мер избежать повторного режима ограничений по коронавирусу.

По словам президента, ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.





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