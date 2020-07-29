Облысение: Кто виноват и что делать?

29.07.2020, 13:47, Разное

Алопеция – это частичная или полная потеря волос, которая произошла по разным причинам. Волосы могут выпадать в силу возраста, из-за особенностей генетики, после перенесенных болезней или слабого иммунитета.

Если после расчесывания волос на расческе остается небольшое их количество – это не повод для паники. Волос человека состоит из стержня, это видимая часть, и корня – волосяной фолликулы или же луковицы. Волосы, как и кожа, постоянно обновляются. За день человек теряет около 100-150 волос. Это не заметно по двум причинам: из-за огромного количества волос (примерно 100-150 тыс.), и потому что почти 90% волос находятся в фазе постоянно роста. При алопеции количество волос, которые каждый день теряет человек, возрастает. Видов облысения существует много, но исследователи выделяют две большие группы: рубцовая и нерубцовая. При первой волосяные фолликулы частично или полностью атрофируются, при второй – нет, и часто можно возобновить рост волос. Рубцовая алопеция возникает из-за поражений кожи и является необратимой. Нерубцовая алопеция встречается чаще и имеет много видов. Обычно выделяют андрогенную алопецию или же облысение “по мужскому типу” и гнёздное облысение.

Признаки облысения по мужскому типу

Такой тип облысения встречается преимущественно у мужчин, но порой настигает и женщин. Для андрогенной алопеции характерно замещение длинных волос на висках и надо лбом тонкими волосами, а впоследствии пушком. Со временем волосы укорачиваются и теряют цвет.

Признаки гнездной алопеции

При гнездном типе облысения волосы выпадают словно по кругу и поражаются не только теменная часть головы, но и борода, брови или грудь. Отличительным признаком такого вида облысения является именно округлые очаги облысения. Если вы заметили на участках волосяного покрова круглые “проплешины” диаметром от 1 см, вероятнее всего это гнездная алопеция.

Как лечат?

Для лечения начальной стадии алопеции врач трихолог назначает тщательный уход за волосами, использование шампуней и кондиционеров, которые укрепляют волосы. Также необходимо понять источник, из-за которого и возникает облысение. Необходимо проверить и устранить нарушения нервной и эндокринной систем, проблемы с ЖКТ, печенью и почками, хронические инфекции. Если у пациента нерубцевая алопеция врач может предложить ему пересадить волосы с одной части головы на другую. Исследователи продолжают изучать алопецию и находить новые методы лечения. Так учёные из Университета Северной Каролины обнаружили небольшие молекулы, которая могут помочь восстановить волосы. На их основе возможно создать лосьон или крем для стимулирования роста волос в области облысения.