 

Бросивший семью ради Анны Седоковой Янис Тимма: Сейчас еще сложно

29.07.2020, 13:43, Разное

Анна Седокова выходила замуж несколько раз и была разочарована в мужчинах до встречи с Янисом Тиммой. Из-за негативного опыта певица не сразу доверилась баскетболисту.

Знакомство произошло в Сети. Они мило общались, но встречаться лично певица не спешила. Однажды Янис пригласил Анну в кино, но та не дала точного ответа. Баскетболист ждал девушку, не зная, придет ли она.

Таких киносеансов у пары было два. Спустя несколько встреч они поняли, что не могут друг без друга. Янис сообщил о новой любви жене и вскоре развелся. Спортсмен признался, что Анна – его родственная душа. Они нашли общий язык очень быстро.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Июл 2020 в 1:50 PDT

Седокову называли разлучницей, но певица не обращала внимание на пересуды. Она наслаждается отношениями с Тиммой и готовится снова выйти замуж. Анна не скрывает, что хочет родить от возлюбленного.

Тем временем Янис старается наладить отношения с экс-супругой ради ребенка, но пока тщетно. Баскетболист понимает, что ждать прощения рано – прошел всего год после развода. “Сейчас еще сложно”, – признался он.





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