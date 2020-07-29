 

Топурию заподозрили в перепродаже платьев с китайского сайта

29.07.2020, 13:43, Разное

Недавно певица представила новую коллекцию летних нарядов. В линейке можно найти легкие платья из натуральных материалов и замысловатые многослойные образы. Как раз к первым у внимательных подписчиков солистки
“А’Студио”
и появились вопросы.

Особенной популярностью у покупательниц пользуются хлопковые объемные сарафаны черного и белого цвета. Кети Топурия сама часто появляется в этой одежде на мероприятиях и носит платья в повседневной жизни. В онлайн-магазине звезды они стоят порядка 15 тысяч рублей. Девушка уверяет, что коллекция капсульная, поэтому лучше торопиться.

Правда, точно такие же сарафаны можно купить и дешевле – примерно в 40 раз. На популярном китайском сайте “Алиэкспресс” платья “от Кети Топурии” стоят всего 400 рублей. При этом по посадке, деталям и крою вещи идентичны.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 21 Май 2020 в 2:59 PDT

Не исключено, что дизайном большинства нарядов певица занималась лично. Возможно, артистке просто посоветовали разбавить вечерние образы “попсовыми”, чтобы удержать бизнес на плаву после коронавируса. Ведь понятно, что платья для повседневной жизни сейчас популярнее, так как светские мероприятия только-только начинают возвращаться в “докарантинный” ритм.





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