Выучить назубок: 5 продуктов для укрепления зубов и десен

29.07.2020, 13:38, Разное

Помните, что регулярная гигиена полости рта и полезные продукты не помогут минимизировать последствия от употребления пищи с высоким содержанием углеводов и сахара. Ешьте побольше продуктов с высоким содержанием клетчатки и питательных веществ, таких как кальций, фосфор и магний.

Какао-крупка

Фактически это шоколад в чистом виде, без сахара и других примесей. Какао-крупка — бесценный источник магния и других полезных химических веществ, необходимых для здоровья полости рта. В прошлом году ученые провели исследование и выяснили, что этот продукт помогает уничтожить бактерии, которые вызывают кариес.

Приятный бонус: в какао-крупке содержится масло какао, которого нет в порошке. Перемолов ее в кофемолке вы можете сварить какао с очень насыщенным вкусом.

Сыр и сливочное масло

Молочные продукты во многом полезны благодаря тому, что коровы питаются травой. Фермент, который содержится в организме многих млекопитающих, но не у человека, создает в пищеварительной системе животных витамины К1 и К2. Продукты с высоким содержанием витамина К2 , к которым относятся также паштет из гусиной печени, яйца и куриной печени, поддерживают здоровье зубов. Кроме того, многие из этих продуктов также богаты фосфором — питательным веществом, необходимым для зубов.

Жирные сорта рыбы

Лосось, форель, тунец, скумбрия, треска являются важных компонентом здорового питания благодаря высокому содержанию витамина D. Этот питательный элемент необходим практически для всего организма, в том числе — для предотвращения разрушения зубной эмали.

Взаимодействуя вместе с витаминами А и К2, витамин D способствует усвоению кальция, необходимого для укрепления зубной эмали. Дефицит любого из этих питательных веществ может привести к ослаблению эмали.

Эти сорта рыбы также богаты жирными полиненасыщенными кислотами Омега-3, которые поддерживают здоровье десен и уменьшают симптомы пародонтита — одного из самых распространенных заболеваний десен. Если ваши десна кровоточат во время чистки зубов, попробуйте увеличить потребление Омега-3.

Листовая зелень

Зелень содержит полезные пребиотики — неперевариваемые пищевые волокна, которыми питаются здоровые бактерии полости рта. Пекинская капуста, шпинат, мангольд и руккола богаты минералами, укрепляющими зубы.

Грейпфрут и апельсины

Кислая пища может оказывать негативное влияние на зубы, но при умеренном потреблении апельсин и грейпфрут очень полезны для здоровья полости рта. Они содержат высокую концентрацию витамина С, который укрепляет кровеносные сосуды и соединительную ткань. Одно из исследований показало, что после двух недель ежедневного употребления грейпфрутов значительно сокращается кровоточивость десен.