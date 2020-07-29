Макаревич составил список тех, «кто и перед кем должен преклонить колено»

29.07.2020, 13:30, Новости дня

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич составил «примерный список тех, кто и перед кем срочно должен преклонить колено».

Так, по его словам, египтянам следует извиниться перед евреями. «Лучше бы, конечно, весь мир, ну да ладно», – добавил по этому поводу артист в Facebook.

Также, пишет он, испанцы должны «преклонить колено» перед индейцами, англичане – перед жителями Индии, французы – перед жителями Африки, потомки помещиков – перед потомками крепостных, потомки революционеров – перед потомками помещиков, поляков – перед украинцами, японцы – перед китайцами.

Кроме того, турки, считает Макаревич, должны извиниться перед армянами, потомки Орды – перед потомками русских княжеств, потомки воинства Ивана Грозного – перед жителями Казани, потомки ордена Алой Розы – перед потомками Белой, и наоборот, а потомки короткоухих жителей острова Пасхи – перед потомками длинноухих.

«Список далеко не полный, но общий вектор ясен, верно?» – добавил артист.

Ранее Макаревич рассказал, что его раздражает и что радует в России.