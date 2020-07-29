Россияне оценили эффективность прививок

29.07.2020, 13:30, Новости дня

Около 72% россиян уверены в эффективности применения прививок для профилактики болезней,свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Почти три четверти опрошенных назвали прививки эффективным средством профилактики болезней (72%)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

Столько же респондентов придерживались данной точки зрения и в 2018 году. Отмечается, что наиболее уверены в эффективности вакцинирования люди с неполным высшим или высшим образованием (78%). Еще 12% опрошенных считают, что прививки бесполезны, а 9% респондентов назвали их опасными.

Оценивая конспирологические теории по вопросу вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), 78% жителей РФ назвали его опасным вирусом, который требует постоянного приема специальных лекарств. При этом наиболее часто такую точку зрения высказывали молодые россияне в возрасте 18-24 лет (88%), 25-34 лет (86%) и 35-44 лет (82%). О том, что ВИЧ не существует и специально выдуман, заявили 4% опрошенных жителей РФ (в 2018 году – 5%).

Количество россиян, которые считают опасными продукты питания с ГМО, а также убеждены в намеренном сокрытии информации об этом, уменьшилось с 79% в 2018 г. до 66% в 2020 г. Каждый пятый (20%) опрошенный уверен в безвредности генно-модифицированных продуктов питания.

Всероссийский опрос был проведен 6 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции планируется проводить бесплатно, прививочная кампания начнется сразу, как только вакцина будет готова.