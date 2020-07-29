Ученые объяснили, почему коронавирус стал более заразным

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29.07.2020, 13:16, Новости дня

Коронавирус в ходе эволюции, возможно, прекратил мутации и в итоге смог лучше адаптироваться к организму человека. Это позволило ему стать более заразным, считают ученые Политехнического университета Гонконга.

В ходе исследования они сравнивали штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе нынешней третьей волны коронавируса в мегаполисе, и выявили их генетическую идентичность с «импортируемыми» из-за рубежа образцами инфекции, сообщила на своем сайте газета South China Morning Post.

«Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования», – передает ТАСС слова доцента местного Политеха Гилмана Сиу. На этот же раз, по его словам, результаты оказались иными.

«Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени», – отметил ученый.

Профессор Китайского университета Гонконга Дэвид Хуэй согласился с тем, что в ходе последней вспышки коронавируса в этом специальном административном районе Китая вирус оказался более заразным, чем во время первых двух волн, вероятно, из-за более эффективной адаптации к человеческому организму.

С 5 июля в Гонконге вновь стал распространяться коронавирус после трех недель нулевого прироста инфицированных. Последнюю неделю в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира ежедневно фиксируется более ста случаев заражения, а их общее число приближается к трем тысячам. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тысяч умерли.





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