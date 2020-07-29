 

Дегтярев поддержал присвоение Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести»

29.07.2020, 13:16, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал обратиться к руководству страны с предложением присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание «Город трудовой доблести».

«Почему-то на имя президента письмо (с ходатайством о присвоении звания) никто не подписал. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почетное звание «Город трудовой доблести» – здесь столько предприятий, столько героических трудовых подвигов. Поэтому у меня просьба – на мое имя подготовить пакет (необходимых документов), который мы передадим главе государства», – сказал Дегтярев, который находится в среду в Комсомольске-на-Амуре, во время разговора с рабочими и руководством Амурского судостроительного завода, а также главой города Александром Жорником.

Президент Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 2 июля Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам.

Также Дегтярев пообещал привести все дворы Комсомольска-на-Амуре в порядок по федеральной программе в течение четырех лет, передает ТАСС.

«Город президентского внимания, а благоустройство оставляет желать лучшего, и за это нам немножко должно быть стыдно. Я имею ввиду и правительство, и местных чиновников. Мы планируем за четыре года по федеральной программе «Комфортная среда» все дворы привести в порядок. И у меня просьба – учитывать мнение людей», – сообщил глава края.

По словам мэра, существующая скорость этой работы предполагает благоустройство 50-60 дворов в год. При этом существует возможность увеличить темпы при увеличении финансирования. Дегтярев в ответ еще раз подчеркнул необходимость учитывать мнение жителей города о приоритетных объектах, а также усиливать контроль над расходованием средств со стороны правительства и местных чиновников.

Работа по благоустройству общественных пространств на Дальнем Востоке сопутствуют национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом Владимиром Путиным.

Во вторник Дегтярев заявил, что состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства ряда социальных объектов в городе производят удручающее впечатление.

Комсомольск-на-Амуре – второй по величине город Хабаровского края. Его основали в 1932 году, находится на левом берегу Амура, в 404 км к северо-востоку от Хабаровска. Это крупнейший промышленный Дальнего Востока, где находятся судостроительный, авиационный, нефтеперерабатывающий и металлургический заводы, транспортный узел Байкало-Амурской магистрали и сети автодорог.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Haval показал изображения салона нового Haval H6

01.07 / Вести – украинский депутат зачитал рэп о своём законе о молодёжи

25.06 / Министр обороны Германии: мы готовы бороться с российской угрозой

06.07 / Глава Украинского центра оценивания: С седьмого класса в голове ребенка параллельно живут практическая и классическая математика

19.07 / В Екатеринбурге загорелся склад с ГСМ

21.07 / Исследовано влияние медитации на здоровье сердца

12.07 / В Китае освобожден профессор, критиковавший Си Цзиньпина

04.07 / Исполнилось 70 лет Радио Свободная Европа

22.07 / Американский политолог – пандемия подорвала статус США как мирового лидера

12.07 / Потерпевшие по делу Ефремова пояснили желаемую сумму компенсации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска