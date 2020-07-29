Украина выполняет перемирие на 100 процентов. Все остальное будет зависеть от России – Зеленский

29.07.2020, 13:10, Новости дня

Украина полностью выполняет свои обязательства по прекращению огня на Донбассе. Об этом на брифинге в Киеве 29 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция пресс-конференции велась на странице Офиса президента в Facebook.

“Что касается устойчивого прекращения огня. Это даже не первый, а главный пункт Минских соглашений, если мы хотим прекратить войну, вернуть наши территории и людей. Потому что без прекращения огня ничего не будет. Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких единичных выстрелов? Нет. Они есть. Потому что это 410 км контактной линии и все проконтролировать очень сложно”, – сказал он.

Зеленский добавил, что Украина “будет делать все, чтобы сохранить перемирие”.

“Мы все выполняем на 100%. Что касается той стороны, то, я уверен, все будет зависеть от Российской Федерации: смогут ли они все контролировать и, самое главное, смогут ли они придерживаться договоренностей. Увидим”, – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что в случае серьезных обстрелов украинские военные будут открывать ответный огонь.

“Что касается наших воинов, то, как вы знаете, они у нас герои: если будет осуществляться какая-то серьезная вещь… атака или выстрелы, которые выходят за рамки того, о чем мы договорились, – они будут очень мощно отвечать”, – заверил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.