 

Мнение: Разбудили лихо?

29.07.2020, 13:02, Разное

Мутная история с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала срикошетила по всей России. Опрос «Левада-центра» зафиксировал рост интереса россиян к протестам.

83% опрошенных россиян знают о протестах в своем городе, более половины из них относятся к протестующим положительно.

Число тех, кто и сам готов принять участие в протестных акциях, выросло до 29% ( в феврале таких было меньше – 24%.   В 2014 году готовых выходить на протестные акции было всего 8%).

Это что же получается? Фургала обвиняют в убийстве бизнесмена Евгения Зори. В причастность Фургала к этому преступлению, совершенному  в октябре 2004 года,  не верят даже друзья Зори… Но Фургала арестовали. Видимо, рассчитывая, что в камере его дожмут, сломают, а народ не пикнет, промолчит и проглотит.

Но что-то пошло не так. Народ не промолчал, не проглотил…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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