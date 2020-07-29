Выступления Михаила Ефремова в Москве стоили от 100 тысяч рублей

29.07.2020, 12:53, Разное

Выступления известного российского актёра Михаила Ефремова на сцене театра «Современник» стоили от 100 тысяч рублей. Обычно за заключение договора ему выплачивались гонорары от 700 тысяч до 7,7 миллионов рублей.

Причина столь внушительного ценника заключалась не только в известности актёра. Оказалось, что он не числился официально в труппе «Современника» и поэтому все его выступления оплачивались отдельно через государственные услуги. Всего Ефремов заключил с театром 11 контрактов, которые принесли ему в итоге около 32 миллионов рублей. Расценки варьировались от спектакля, а его появление на репетиции тоже сопровождалось дополнительным расходом для «Современника», ведь Михаил Ефремов требовал за отработку одной постановки от 10 тысяч рублей.

В настоящее время, пока ведутся судебные разбирательства, руководящий состав театра «Современник» приостановил все спектакли с участием Михаила Ефремова. Решается вопрос об изменении репертуара с целью убрать их из программы даже несмотря на высокую популярность театральных представлений, пишет «ГлобалМСК».