Эксперт оценил возможность замены Кучмы на Кравчука в переговорах по Донбассу

29.07.2020, 12:48, Новости дня

«Экс-президент Леонид Кравчук, как и Леонид Кучма, не будет играть активной роли. Если назначат вице-премьера Алексей Резникова, он будет без затей проводить линию офиса президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, назвавшего Кравчука и Резникова возможными преемниками Кучмы на переговорах по Донбассу.

«Что касается Кравчука, то среди тех, кого принято называть «прожженными политиками», умение Леонида Макаровича, что называется «бегать между капельками», стало хрестоматийным, – отметил украинский политолог Андрей Золотарев. – Мало найдется в Украине людей обладающих столь богатым политическим опытом. Кравчук в большой политике еще со времен, когда он заведовал идеологическим отделом в Центральном комитете Компартии Украины. Плюс опыт президентства. Собственно Кравчук никогда и не покидал украинскую политику».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал экс-президента Леонида Кравчука и вице-премьера Алексея Резникова кандидатами на должность полномочного представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Накануне экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Вице-премьер Резников известен как весьма успешный адвокат, но пока его политический опыт не идет ни в какое сравнение в Кравчуком, отметил Золотарев. «Резников очень часто делает банальные ошибки, как с точки зрения политики, так и с точки зрения интересов президентской команды. Из серии «что на уме, то и на языке», отметил Золотарев.

«Чего стоит одна только его фраза «мы не можем ни отказаться от минских соглашений, ни выполнить их». Или «раз время выполнения минских соглашений истекло, значит надо их пересматривать». Фактически Резников, как говорится «натягивает сову на глобус», то есть пытается применить свой адвокатский опыт к большой геополитке», – поделился украинский эксперт.

«В случае назначения Кравчука на должность представителя Киева в контактной группе Донбассу, он, как и Кучма, не будет, на мой взгляд, играть активной роли. Скорее будет пытаться сглаживать острые углы. А Резников, как мне кажется, будет банально и без особых затей проводить линию офиса президента Зеленского», – заметил Золотарев.

Президент Зеленский сообщил, что, помимо Кравчука и Резникова, рассматривается еще пара кандидатур. «В ближайшие дни появится официальное подтверждение той или иной кандидатуры, – добавил украинский лидер. – В любом случае все люди, о которых я вам рассказал, все равно будут в этой группе – или советниками, или руководителями одного из направлений, или в целом руководителем группы».

Киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение Кучмы уйти из контактной группы по Донбассу, подчеркнул, что экс-президент Украины таким образом дает возможность занять этот пост человеку, который активно выступает против компромисса в Донбассе.

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