 

Памфилову удивила «информационная истерика» из-за досрочного голосования

29.07.2020, 12:48, Новости дня

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не понимает истерики из-за досрочного голосования на выборах в сентябре, призвав партии активнее направлять наблюдателей.

Памфилова сказала на заседании ЦИК в среду, что не понимает «информационную истерику», передает РИА «Новости».

«Развожу руками от удивления. В половине стран Европы проходят выборы досрочно, во всем мире, во многих странах – и не только на протяжении трех дней, и безотносительно пандемии. Традиционно месяцами там проходит досрочное голосование – и никто не делает удивленных лиц, никто не впадает в истерику, никто не выдвигает таких тезисов, что это все специально. (…) Только можно развести руками», – добавила она.

Председатель ЦИК обратилась к партиям и напомнила, что создаются «максимально удобные условия», чтобы не было сомнений в достоверности результатов выборов.

«Мы специально нашли выход, чтобы у вас была возможность привлечь максимальное количество наблюдателей и обеспечить на всех стадиях голосования полный контроль с вашей стороны. Идем вам навстречу, не ломитесь в открытую дверь. Готовы помогать, содействовать в обучении, в чем хотите. И не надо прикрывать политическую немощь свою истериками по поводу возможных фальсификаций. Во-первых, есть презумпция невиновности, во-вторых, хотите честных выборов – агитируйте своих сторонников приходить на наблюдение на всех стадиях», – подчеркнула она.

Ранее Памфилова назвала даты досрочного голосования осенью.

Член Совета Ассоциации по защите избирательных прав граждан «Гражданский контроль», доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что норма о многодневном голосовании повышает статус региональных избиркомов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / На Собчак составили протокол за несанкционированную акцию

01.07 / Причиной смерти актера Проскурина была болезнь легких – жена

02.07 / В Черновцах ослабляют карантин. В общественный транспорт начнут пускать без справок

01.07 / По поправкам в Конституцию в Приморье проголосовали 56% избирателей

28.07 / Первая компания в РФ получила лицензию на 5G

22.07 / Нижняя палата Конгресса США приняла бюджет Пентагона с санкциями против “Северного потока – 2”

29.07 / США и Россия впервые за 7 лет обсудили вопросы космической безопасности

30.06 / Стали известны подробности подготовки теракта сторонником ИГ во Владикавказе

21.07 / В Черном море начались учения «Морской бриз»

16.07 / Бренд Iqoo представил недорогой смартфон Iqoo U1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска