Хорошо сохранившиеся останки мамонта обнаружены в Сибири

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29.07.2020, 12:45, Новости дня

Российские ученые изучают потрясающе хорошо сохранившиеся кости взрослого шерстистого мамонта, который бродил по земле по меньшей мере 10 тысяч лет назад.

Его останки были обнаружены на мелководье озера на севере Сибири.

Часть черепа, несколько ребер и костей передних ног, на некоторых из которых сохранились остатки мягких тканей, были извлечены из озера на полуострове Ямал за Полярным кругом 23 июля.

Ученые допускают, что там могут лежать и другие кости, и продолжают поиски.

Возраст останков составляет по меньшей мере 10 тысяч лет, хотя ученые пока точно не знают, когда животное ходило по земле и сколько ему было лет на момент смерти, заявил глава Научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов.

По его словам, исследователи находили в России окаменелые останки мамонтов, возраст которых составлял до 30 тысяч лет.





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