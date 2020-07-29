Возле МКАД нашли тело застреленного мужчины

29.07.2020, 12:43, Разное

Недалеко от парка “Лосиный остров”, у перехода через МКАД в микрорайоне Абрамцево, было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения с простреленными висками, передает телеканал “360”. Труп пролежал на обочине больше суток.

Нашел погибшего приятель, он же обратился в полицию. Тело было отправлено на экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили возле трупа пистолет без номерных знаков, ксерокопию паспорта и записку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.