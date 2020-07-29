 

Мнение: почему русские пошли на перемирие с украинцами

29.07.2020, 12:35, Разное

  Потому что верхи все ещё хотят, а низы уже совсем не могут?
  Не совсем так, по чисто русской традиции верхам всегда плевать на низы – что там они могут – не могут дело десятое.
  Да, чтобы тут никто не обижался я пишу “русские” по той простой причине, что согласно конституции это государство образующий народ и согласно статистике 70 процентов населения относят себя к этому самому народу.
 Так почему Москва пошла на перемирие с Киевом в Донбассе?
 То, что оно не продержится и никуда не приведет понятно даже белорусскому борову, но почему и зачем сейчас?

 Уменьшение живой силы, то есть населения? Вряд ли. Население страны стало уменьшаться не сегодня, да и для прокачки газа в Китай или Западную Европу много рук не надо. Тоже самое с нажиманием кнопок супергиперзвуковых ракет.
 Нехватка вооружения? Совсем наоборот, если уж на Сирию можно тратить десяток миллионов долларов в день, то на бывшие имперские владения и подавно.
  Нехватка денег? Это пусть пенсионерам, врачам и безработным их не хватает…..
 Так почему же сейчас, а не шесть месяцев или год назад?
  А потому что с миру по нитке – нищему веревка. Блиц-криг провалился, Украина не рухнула, ЕС не развалился и продолжает прижимать санкциями, Дональд вздыхает, но санкции тоже не снимает.
 Коронавирус показал тому же населению не только недееспособность 20-летнего царствования, но и полное безразличие прявящей клики к судьбе Ивана (в Хабаровске выступают не за Фургала….).
  Экономика страны как шла вниз ударенными темпами, так и продолжает плюс суды в Гааге, Германии, Британии – круг полетов для кремлевских орлов становится всё меньше и уже так, что крылья начинают задевать кремлевские стенки.
 И здесь перемирие – дешевый русский авось. Маленький шанс убедить Запад, что в чем-то на Москву ещё можно положиться. Попытка взять иноземца на дурачка.
 А, если опять не получится и петля не ослабнет, то сказать, что во всем виноваты америкосы с жидо-масонскими хохлами и послать оставшееся население рыть окопы.
 Русскому населению не привыкать. Оно там вечно живет.

Источник: Теория элит





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