Мнение: почему русские пошли на перемирие с украинцами

29.07.2020, 12:35, Разное

Потому что верхи все ещё хотят, а низы уже совсем не могут?

Не совсем так, по чисто русской традиции верхам всегда плевать на низы – что там они могут – не могут дело десятое.

Да, чтобы тут никто не обижался я пишу “русские” по той простой причине, что согласно конституции это государство образующий народ и согласно статистике 70 процентов населения относят себя к этому самому народу.

Так почему Москва пошла на перемирие с Киевом в Донбассе?

То, что оно не продержится и никуда не приведет понятно даже белорусскому борову, но почему и зачем сейчас?

Уменьшение живой силы, то есть населения? Вряд ли. Население страны стало уменьшаться не сегодня, да и для прокачки газа в Китай или Западную Европу много рук не надо. Тоже самое с нажиманием кнопок супергиперзвуковых ракет.

Нехватка вооружения? Совсем наоборот, если уж на Сирию можно тратить десяток миллионов долларов в день, то на бывшие имперские владения и подавно.

Нехватка денег? Это пусть пенсионерам, врачам и безработным их не хватает…..

Так почему же сейчас, а не шесть месяцев или год назад?

А потому что с миру по нитке – нищему веревка. Блиц-криг провалился, Украина не рухнула, ЕС не развалился и продолжает прижимать санкциями, Дональд вздыхает, но санкции тоже не снимает.

Коронавирус показал тому же населению не только недееспособность 20-летнего царствования, но и полное безразличие прявящей клики к судьбе Ивана (в Хабаровске выступают не за Фургала….).

Экономика страны как шла вниз ударенными темпами, так и продолжает плюс суды в Гааге, Германии, Британии – круг полетов для кремлевских орлов становится всё меньше и уже так, что крылья начинают задевать кремлевские стенки.

И здесь перемирие – дешевый русский авось. Маленький шанс убедить Запад, что в чем-то на Москву ещё можно положиться. Попытка взять иноземца на дурачка.

А, если опять не получится и петля не ослабнет, то сказать, что во всем виноваты америкосы с жидо-масонскими хохлами и послать оставшееся население рыть окопы.

Русскому населению не привыкать. Оно там вечно живет.