Последствия аварии двух поездов в Петербурге сняли на видео

29.07.2020, 12:23, Разное

Днем 28 июля в Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда. Последствия аварии сняли на видео, передает Пятый канал. Разбор завалов не прекращался всю ночь. Искореженные вагоны убирали с путей при помощи кранов.

По предварительным данным, один из локомотивов проехал под запрещающий сигнал, что стало причиной аварии. Один машинист пострадал, он находится в больнице.