В Москве полиция проводит проверку после стрельбы

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29.07.2020, 12:23, Разное

В столичные правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте, произошедшем между двумя мужчинами на возле второго корпуса дома №15 на 7-й Парковой улице. На месте полиция обнаружила пострадавшего с ранением головы, передает сетевое издание “Москва 24”. Он был доставлен в больницу.

По предварительным данным, в мужчину стреляли из травматического пистолета. По факту произошедшего проводится проверка.





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