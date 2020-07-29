 

Мэр Тбилиси назвал украинские автобусы «желтым металлоломом»

29.07.2020, 12:16, Новости дня

Автобусный парк Тбилиси до конца года полностью обновится, в том числе будут заменены автобусы украинского производства «Богдан», пока значительно представленные в полутора миллионной столице Грузии, сообщил мэр города Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этот желтый металлолом по нашему городу больше не будет ездить», – сказал он.

По его словам, автобусы украинского производства представляют для тбилисских пассажиров «серьезный дискомфорт».

Каха Каладзе пообещал полностью перевести тбилисцев на автобусы европейских стандартов, что также позволит сохранить экологию города.

«Богданы» появились в Тбилиси при экс-президенте Михаиле Саакашвили, при этом с самого начала они не были новыми.

Тбилисцы называли их «сандробусами», так как ходили слухи, что к сделке причастна супруга экс-президента Сандра Руловс или члены ее семьи.

Стоимость проезда в автобусе Тбилиси составляет 50 тетри (примерно 16 центов).





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / В результате ударов Израиля по Дамаску пострадали семь сирийских солдат

15.07 / Школы и колледжи Новгородской области оснастят современным оборудованием

24.07 / Экс-претендент на пост президента Цепкало покинул Белоруссию

05.07 / Вместо “Укроборонпрома” – украинское NASA

24.06 / В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

06.07 / С четверга в Москве резко похолодает

23.07 / Всего одно слово Макрона подорвало к нему доверие полиции

29.07 / Мерабишвили: В этом году правительство Грузии потеряет власть. Не только потому, что я на свободе

04.07 / Основную массу разлившегося топлива в Норильске собрали

29.06 / Гончаренко: Если бы я встретился с Путиным, я бы его просто придушил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска