Рядом с местом убийства сотрудника Росгвардии в Ингушетии найден блиндаж

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29.07.2020, 12:16, Новости дня

Силовики обнаружили неподалеку от места убийства сотрудника Росгвардии в Ингушетии блиндаж боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В ходе поисковых мероприятий в лесу неподалеку от места убийства сотрудника Росгвардии был обнаружен блиндаж боевиков. Не исключено, что оборудовавшие данное укрытие могут быть причастны к убийству росгвардейца», – сообщил источник РИА «Новости».

По словам источника, поиски преступников, убивших сотрудника Росгвардии в Ингушетии, пока не принесли результата.

«Оперативно-разыскные мероприятия по поиску участвовавших в нападении на сотрудника Росгвардии проводились всю ночь, они продолжаются и сейчас, но пока не принесли результата», – сказал источник.

Напомним, во вторник сообщалось, что неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружили труп сотрудника вневедомственной охраны. Совершившие нападение забрали из автомобиля убитого пистолет.

После убийства росгвардейца в Ингушетии возбудили уголовное дело.





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