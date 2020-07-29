Кобзев подал документы для участия в выборах губернатора Приангарья

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29.07.2020, 12:16, Новости дня

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев сдал документы и подписи в областной избирком для регистрации в качестве кандидата в губернаторы региона.

Кобзев, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, представил в комиссию 10 тыс. 207 подписей избирателей, а также листы поддержки с 264 подписями муниципальных депутатов и глав.

У Избиркома есть десять дней на проверку листов поддержки, подписей и документов, пишет «Иркутск Сегодня».

«Подписи поставили муниципальные депутаты и более 10 тыс. жителей Иркутской области. Я признателен им за поддержку. Сегодня для меня главное – доверие и я сделаю так, чтобы оправдать его за время своей службы. На сегодня я семь месяцев временно исполняющий обязанности губернатора области. Конечно, это небольшой срок, чтобы узнать проблемы области. Но я езжу по районам, встречаюсь с людьми. И вижу, что есть и сильные и слабые стороны, и вижу, как их можно решить. Сегодня власть должна принять меры для движения вперед, наказы избирателей – сделать так, чтобы качество жизни людей стало лучше. Все наказы избирателей, которые будут звучат, будут исполнены. И это будет результат моей работы», – сказал Кобзев.

Ранее подписи и документы в Избирательную комиссию подали еще четыре претендента на губернаторское кресло: представитель партии КПСС Геннадий Щадов, Максим Евдокимов от партии «Родина», Григорий Вакуленко от партии «Гражданская Платформа» и Михаил Щапов от КПРФ. Всего же на участие в выборах губернатора Приангарья выдвинулись 15 человек. До вечера 29 июля они все должны сдать документы.  





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