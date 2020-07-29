 

Назван срок сохранения антител у переболевших COVID-19 в легкой форме

29.07.2020, 12:08, Новости дня

Титры антител у переболевших коронавирусом в легкой форме сохраняются всего несколько месяцев, вопрос о том, заболеют ли они снова, остается открытым, сообщил заведующий лабораторией векторных систем центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.

«Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо, но, к сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титры антител сохраняются несколько месяцев, после чего исчезают», – сказал Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24».

Так заведующий лабораторией ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что к моменту массовой вакцинации человечество уже может приобрести коллективный иммунитет, и вакцинация потеряет смысл.

Иматдинов уточнил, что вопрос о том, заболеют ли они во вторую волну коронавируса, остается открытым, передает РИА «Новости».

Между тем, ранее сообщалось, что переболевшим коронавирусом в тяжелой форме можно не вакцинироваться, поскольку у них хорошие защитные титры антител.

Ранее в среду генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил разработку российской вакцины от коронавирусной инфекции с запуском искусственного спутника Земли Советским Союзом в 1957 году.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Всего одно слово Макрона подорвало к нему доверие полиции

03.07 / В еврозоне введут в обращение новые деньги

27.07 / ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за роста случаев COVID-19

07.07 / Большинство украинцев не поддерживают идею проведения досрочных парламентских выборов – опрос

12.07 / Соловьев отреагировал на информацию о возможном иске от адвоката Ефремова

25.06 / Экономика: «Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

24.07 / Ставшая мечетью Айя-София открывает двери для верующих

25.06 / Собянин призвал москвичей продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим

27.07 / Кремль охарактеризовал атмосферу беседы Путина и Зеленского

15.07 / Функционирование украинского языка – вопрос нацбезопасности. Языковой законопроект Бужанского – одна из попыток реванша Путина в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска