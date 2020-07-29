Мнение: Тривиальный сюжет

29.07.2020, 11:55, Разное

Что в хабаровских событиях глубоко симптоматично – так это полная аналогия с ливийским сюжетом. Каддафи даже за полтора месяца до взятия Триполи собирал на Зеленой площади (теперь Площадь мучеников) порядка миллиона восторженных сторонников Джамахирии, но стоило ему бежать и его охранка перестала представлять угрозу, желающих защищать режим внезапно не оказалось совсем. (Это вполне тривиальный сюжет – можно вспомнить ту же Румынию, где Чаушеску за неделю до своего расстрела собирал митинг на площади. Правда, там пошло в итоге всё не совсем по плану. Я сам был в 90 году на 1 мая на Красной площади, когда демонстрация остановилась и люди стали выкрикивать стоящим на трибуне Мавзолея первым лицам что-то весьма нелицеприятное, и я своими глазами видел Горбачева, нервно постукивающего рукой по парапету, после чего он и сопровождающее его политбюро ушло под свист и крики)

В общем, террор – это последнее, что держит режимы подобного толка в отнсительной устойчивости. Достаточно снять пресс террора и убрать хотя бы на несколько дней карателей – ситуация начнет рассыпаться. Поэтому режим держит зубами обстановку в Москве (и Петербурге, учитывая специфику двух столиц) – у Путина могут быть иллюзии относительно народной любви к своей персоне, но те, кто поближе к земле, вряд ли их питают и прекрасно понимают, как быстро исчезнет морок обожания этого ничтожества, если его не создавать дубинками и массовыми арестами.

В Хабаровске оказалось достаточно не мешать, чтобы ненависть к бандитской шайке, правящей страной, мгновенно оказалась на первом месте. Парадокс хабаровских событий – в полном отсутствии организующей силы. Люди прекрасно понимают, кто их враг на самом деле, а потому немедленно озвучили его, как только получили такую возможность.

Сегодня между Путиным, его режимм и народом уже никого нет – только каратели. Утрата легитимности носит всеобщий характер и выглядит именно так, как это демонстрируют хабаровские протесты.