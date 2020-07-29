 

В материалах дела Ефремова зафиксировали его отказ от признания вины

29.07.2020, 11:53, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, отказался от признания вины, это было зафиксировано в материалах уголовного дела, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Добровинский сообщил, что сначала актер «признал вину, затем отказался», это зафиксировано в материалах дела, передает ТАСС.

Он добавил, что 30 июля Пресненский суд Москвы может решить вопрос о продлении Ефремову домашнего ареста, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

Ефремов заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель, а не актер. Также он отказался от дачи показаний во время следствия.





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