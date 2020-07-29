Литва, Польша и Украина будут координировать позиции при пересмотре отношений РФ и ЕС

29.07.2020, 11:53, Новости дня

Киев, Вильнюс и Варшава в рамках новой платформы сотрудничества под названием «Люблинский треугольник» будут координировать позицию по пересмотру норм выстраивания отношений Европейского союза с Россией, сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Во время переговоров в Люблине мы обменялись информацией, касающейся отношений с Россией, и договорились координировать позиции в отношении текущего пересмотра правил, регулирующих отношения ЕС с Россией. Перспективна также тесная координация в области доступа к источникам энергии. Мы будем стремиться к тому, чтобы ни один из них не мог быть предметом эффективного шантажа», – сказал польский министр, передает ТАСС.

Главы МИД стран-участниц новообразованного «Люблинского треугольника» договорились регулярно встречаться. В следующий раз они проведут переговоры на Украине. Планируется также наладить взаимодействие других ведомств. В частности, украинская сторона предложила организовать встречу министров финансов, чтобы обсудить борьбу с налоговыми и финансовыми преступлениями.

Как рассказал Чапутович, идея создать «Люблинский треугольник» появилась в связи с необходимостью иметь «платформу сотрудничества, в которой Украина была бы полноправным игроком, формирующим повестку дня и использующим свой потенциал», так как ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Инициативе трех морей или же Бухарестской девятке Киев этого делать не может.

«Наша инициатива позволяет участникам вести переговоры по важным для региона темам на равноправной основе. Потому что Украина – важный партнер с огромным потенциалом, мнение которого по важным международным вопросам, связанным с ситуацией в регионе, существенно. Благодаря использованию позиции всех наших трех стран, наш общий голос будет лучше слышен не только в Центральной Европе, но и на площадке ЕС и НАТО», – указал глава МИД Польши.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что при создании «Люблинского треугольника» Варшава преследует большие геополитические цели – расширить свое влияние на территорию от моря до моря.