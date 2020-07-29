 

Хуан Карлос I решил покинуть королевскую резиденцию из-за скандала

29.07.2020, 11:48, Новости дня

Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, готов покинуть дворец Сарсуэла в Мадриде после скандала вокруг его возможной нелегальной деятельности.

По их версии, 82-летний Хуан Карлос I выразил готовность переехать из резиденции королевской семьи, где прожил 58 лет. Отмечается, что заслуженный король (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола) уже обсудил этот вопрос со своим сыном, нынешним главой государства Филиппом VI. В случае необходимости Хуан Карлос I даже готов временно уехать из Испании, передает ТАСС со ссылкой на газету Mundo.

Как уточняет газета, есть и другой возможный выход из сложившейся ситуации. Ассоциация, учрежденная друзьями экс-главы государства, может арендовать для него жилье в Мадриде, чтобы заслуженному королю не пришлось покидать страну.

Напомним, СМИ утверждают, что Хуан Карлос I получил деньги от окружения саудовского короля за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги между Меккой и Мединой.

Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от отца. Кроме того, Филипп VI велел, чтобы Хуан Карлос I больше не получал средств из бюджета королевского двора.

Самого Филиппа VI подозревали в том, что он мог являться бенефициаром офшорного фонда, связанного с его отцом.





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