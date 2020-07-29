Принц Уильям рассказал о своем самом нелепом подарке Кейт Миддлтон

29.07.2020, 11:40, Разное

Вчера вышел новый эпизод подкаста That Peter Crouch Podcast бывшего форварда английской сборной по футболу Питера Крауча. Его гостем стал принц Уильям – по совместительству президент национальной Футбольной ассоциации. Запись выпуска состоялась еще в марте и проходила в стенах Кенсингтонского дворца. Во время беседы Уильям и Питер обсудили множество тем, в том числе были затронуты и довольно личные моменты. Так, герцог Кембриджский рассказал о самом неудачном подарке, который он когда-либо делал своей супруге Кейт Миддлтон.

Однажды я подарил жене бинокль! Она никогда мне этого не забудет. Это было в начале наших отношений. Я упаковал его. Выглядело очень мило. По крайней мере, я пытался себя в этом убедить. Я такой: “Это же потрясающе, ты теперь сможешь видеть так далеко!” Она посмотрела на меня: “Это бинокль. В чем дело?” Все прошло не очень хорошо. Честно говоря, понятия не имею, почему я решил купить ей бинокль,

– признался Уильям.

Впрочем, главной темой подкаста все же стал разговор о ментальном здоровье. Эпизод вышел в поддержку кампании Heads Up, которая использует влияние и популярность футбола для нормализации разговоров о психическом здоровье. Уильям подчеркнул, что крайне важно говорить о проблемах, а не замалчивать их.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)28 Июл 2020 в 11:53 PDT