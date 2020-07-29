 

Skoda показала тизер будущего кроссовера Enyaq

29.07.2020, 11:30, Разное

Компания Skoda обнародовала официальный тизер кроссовера Enyaq. Паркетник, презентация которого состоится 1 сентября, получит бестопливный силовой агрегат. В дилерских центрах модель появится в начале следующего года.
На тизере можно видеть только силуэт Skoda Enyaq. Однако прототип электромобиля уже раз попадал в объективы фотошпионов. Эксперты увидели общие элементы новинки с моделями Kodiaq и Karoq. Отдельные черты были позаимствованы у концепт-кара Vision iV.

Новинка получит более глухую радиаторную решетку, компактные дефлекторы, узкую переднюю оптику, и спойлер на двери багажника. В качестве платформы для автомобиля выступит основа Volkswagen МЕВ. Она была специально разработана для нового поколения электрокаров.

Согласно неподтвержденной информации, дилеры предложат кроссовер Skoda Enyaq в четырех вариантах исполнения. Привод может
распространяться, как на передние колеса, так и на все четыре. На одном заряде транспортное средство проедет от 340 до 460 километров в зависимости от модификации.





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