В России придумали способ отучить пьяных водителей садиться за руль

29.07.2020, 11:03, Разное

Проектом занимается Министерство промышленности и торговли. До 1 октября 2020 года ведомство должно разработать концепцию внедрения в массовое потребление прибора для выявления пьяных водителей.

Также правительство решит вопрос стимулирования автопроизводителей. Как сообщает URA.ru, компаниям будут давать бонусы за установку российских алкозамков в транспортных средствах.

Минпромторг составит единый стандарт для устройств. В документе будут содержаться правила установки прибора, требования и способы испытаний. Должны быть исключены ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель во время движения.

Отметим, что приборы для выявления пьяных водителей стали применять впервые в Швеции в 1990-х годах. Сегодня эти устройства используют в Австралии, Литве и многих других странах.

По мнению экспертов, массовое внедрение алкозамков приведет к росту цен на машины. Стоимость приборов от разных производителей может составить до 120 тысяч рублей.

У системы есть ряд недостатков. Если в автомобиле присутствует несколько пьяных пассажиров, это может привести к срабатыванию системы блокировки, сообщает “Коммерсантъ”.

Кроме того, устройство может посчитать водителя пьяным, если за две минуты до проверки он выкурил сигарету. Также на результаты влияют запахи духов, лосьона после бриться и жидкости для полости рта.