Под Москвой задержали разбившего три машины мужчину

29.07.2020, 11:23, Разное

В правоохранительные органы обратилась 22-летняя жительница Подольска. Она рассказала, что на Береговой улице Львовского микрорайона города кто-то повредил две машины. Общая сумма ущерба оценивается в 295 тысяч рублей, передает сайт “Подмосковье сегодня”.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 33-летний столичный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное повреждение чужого имущества”.