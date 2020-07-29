США запретили въезд в страну двум бывшим венесуэльским чиновникам

29.07.2020, 11:18, Новости дня

США ввели санкции против двух бывших чиновников правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, запретив им въезд в США из-за обвинений в причастности к масштабной коррупции.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что два бывших чиновника, включая Луиса Мотту, уволенного Мадуро с должности министра энергетики в прошлом году, брали взятки и получали откаты в обмен на выгодные контракты на поставку оборудования.

Помпео также обвинил Мотту и бывшего заместителя министра энергетики по финансам Эустикио Хосе Луго Гомеса в незаконном присвоении государственных средств в целях личного обогащения.

В прошлом году США внесли этих чиновников в «черный список». Их активы в США были заморожены, а американцам было запрещено вести с ними дела.