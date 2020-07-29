 

Ефремов отказался от дачи показаний во время следствия

29.07.2020, 11:16, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, в ходе следствия отказался от дачи показаний.

Источник, близкий к следствию, сообщил, что Ефремов «до сих пор не дал показания», передает ТАСС.

«Возможно, у него такая позиция. Возможно, он сделает это в ходе судебного заседания», – сказал он. 

Между тем Пресненский суд Москвы отложил на 30 июля предварительное слушание уголовного дела в отношении Ефремова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание отложено из-за неявки адвокатов артиста. Ранее они предупреждали, что из-за занятости в других процессах не смогут принять участие в предварительном слушании.

Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Самолету «Победы» пришлось приземлиться из-за курильщицы

23.07 / Ученые рассказали о способах, которые улучшают память

26.06 / Сергей Семак: рад, что команда проявила характер в игре с “Крыльями”

28.07 / Названа стоимость поставки С-400 Турции

15.07 / После отравления лебедя на Патриарших прудах организована проверка

06.07 / NASA анонсировало выпуск туалетной воды с ароматом космоса

15.07 / Специалисты выяснили, чем питались кошки, пока не начали жить с человеком

02.07 / В Ричмонде, штат Вирджиния, демонтировали памятник генералу Конфедерации Джексону

13.07 / В общежитии в Киеве вспышка COVID-19, все зараженные – иностранцы

04.07 / Тигрица растерзала сотрудницу зоопарка в Цюрихе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска