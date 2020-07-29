 

СБ Украины заявила о задержании двух предполагаемых организаторов взрывов в Киеве

29.07.2020, 11:16, Новости дня

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности, возле станции метро «Шулявская» и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тыс. долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве,.. которые требовали 500 тыс. долларов», – передает РИА «Новости» сообщение СБУ.

По данным ведомства, злоумышленники, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв возле станции метро «Шулявская» и в жилом доме в Подольском районе. Кроме того, правоохранители обнаружили и обезвредили взрывные устройства возле станции метро «Минская» и на сортировочной станции.

Ведомство сообщило, что преступники требовали от властей перевести им 50 биткоинов (около 500 тыс. долларов). Задержанным инкриминируется статья «теракт».

«Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. В целях конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

Прокурор Киева Олег Кипер на брифинге в среду сообщил, что задержанные – 1960 и 1961 года рождения. «Один из них ранее судимый за аналогичное преступление по 115 статье – это умышленное убийство, где также применялись взрывные устройства», – сказал он.

Напомним, 21 июля СМИ сообщили о взрыве рядом со станцией метро «Минская» в Киеве. Издание «Depo Киев» сообщает, что взрыв устроили сами силовики. Они накрыли колпаком предмет, похожий на взрывчатку, и после этого произошел взрыв. Движение в районе ЧП было ограничено, частный транспорт не пускали на улицу Маршала Тимошенко, где был найден предмет, похожий на взрывчатку.





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