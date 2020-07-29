Опубликовано первое живое фото Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии

29.07.2020, 11:09, Разное

В Сети появилось первое живое фото смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии. Презентация нового корейского устройства со сгибающимся экраном состоится 5 августа.

На фото запечатлен включенный Samsung Galaxy Z Fold 2. На экране отображается логотип Android и название модели. Ожидается, что новинка обзаведется 7,7-дюймовым основным экраном, который будет защищать ультратонкое стекло UTG. Поддержка кадровой частоты составит 120 Гц. Устройство обзаведется реверсивной беспроводной зарядкой и обычным модулем на 25 Вт. Емкость батареи должна составит 4365 мАч.

Samsung Galaxy Z Fold 2 получит преимущество перед своим предшественникам. Речь идет о функции, которая понравится всем, кто любит делать селфи. Внешний экран на 6,23 дюйма при необходимости будет выступать в качестве видоискателя для базовой камеры, когда девайс станет находиться в раскрытом состоянии. В результате появится возможность контролировать все элементы, попадающие в кадр.

О стоимости новинки южнокорейского бренда пока ничего не говорится. В Китае продажи устройства должны начаться 20 сентября.