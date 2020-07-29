Белорусские эксперты оценили предвыборный рейтинг Лукашенко

29.07.2020, 11:08, Новости дня

«Рейтинг Лукашенко начал расти после того, как президент начал вести активную агитационную деятельность», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Дзермант, комментируя данные соцопроса аналитического центра Ecoom о том, что 72,3% белорусов готовы поддержать действующего лидера на предстоящих 9 августа президентских выборах.

«Цифры, представленные в результатах социологического опроса, заслуживают пристального внимания, – сказал Алексей Дзермант. –Это та социология на которую стоит ориентироваться, если мы говорим, о реальном положении дел в отношении рейтинга действующего главы государства. Предвыборные опросы проходят уже вторую неделю. До этого результаты показывали, что рейтинг Лукашенко был в районе 65% даже чуть ниже, потому что оказывала свое влияние пандемия коронавируса».

Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики. Об этом в среду сообщило РИА Новости со ссылкой на данные соцопроса, проведенного аналитическим центром Ecoom. Исследование электоральных настроений и предпочтений было проведен по заказу белорусского телеканала ОНТ, результаты размещены во вторник на его сайте.

Сообщается, что исследование проводилось 23-27 июля 2020 года методом телефонного опроса 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%. По итогам предыдущего соцопроса, проведенного Ecoom 10-13 июля также по заказу ОНТ, сообщалось, что Лукашенко готовы поддержать на выборах 69,4% граждан Белоруссии.

После того как президент начал активную агитационную деятельность, поездки по регионам, стал разъяснять свою позицию, рейтинг начал расти, отметил Дзермант. «Плюс различные молодежные организации, проводившие опросы в своей среде, подтверждали, что уровень популярности Лукашенко у населения отличается от того, что подает оппозиция. Там результаты очевидно были из области политтехнологий, а не реальных цифр», поделился собеседник.

«Сейчас мы видим уже достоверную социологию, проведенную по всем методикам. Эти данные коррелируют с теми цифрами, которые во время встречи с журналистами, скажем так, на ходу, озвучивал сам Лукашенко. Идет активная агитация, поэтому в высоких показателях рейтинга президента ничего экстраординарного нет», – заключил белорусский политолог.

Другой белорусский политолог Дмитрий Болкунец убежден, что Ecoom — это провластная структура, которая давно дискредитировала себя в глазах населения республики и доверия к ней нет. «Она информируют население о результатах, близким к тем, которые будут объявлены ЦИК. Но они не имеет никакого отношения к действительности. Альтернативная социология в стране запрещена, а та, которая подается, больше напоминает пропаганду», — подчеркнул он.

«Даже не исключаю, что Ecoom действительно проводил опрос, но они выпускают на публику цифры, которые, на их взгляд, нужно выпускать, а реальные показатели используют для внутренних нужд», — полагает Болкунец. — Власти сознательно идут на эту дезинформацию, чтобы попытаться привлечь на сторону Лукашенко сомневающихся людей».

Собеседник упомянул альтернативные способы оценки настроений граждан, в частности, онлайн-платформу «Голос», которая, как утверждается, должна стать неким аналогом экзитполов на президентских выборах 9 августа. «Нужно зарегистрироваться, отметить, за кого вы намерены голосовать на предстоящих президентских выборах, а затем прислать сфотографированный бюллетень, где видно, за кого отдан голос», — сообщился собеседник.

Как ранее отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан, в Белоруссии «социология носит закрытый характер, ее результаты не публикуются». По мнению эксперта, «легальной социологией могут заниматься только лицензированные организации, а то, что заказывают европейские структуры (например, социологическая мастерская Вардомацкого, которую власти выдавили в Польшу) или проводят под видом маркетинговых исследований в интернете, назвать объективным исследованием сложно».



