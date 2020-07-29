 

Мнение: “Потешный авианосец” снова в море

29.07.2020, 11:06, Разное

Иран проводит крупные военно-морские учения, на которые снова вытащили "потешный авианосец". После предыдущих учений его восстановили и вывели в море, где он послужит мишенью для ракетных испытаний.
Как обычно, на "потешном авианосце" иранцы отрабатывают действия против крупных американских кораблей в Персидском заливе и Ормузском проливе с использованием сухопутных ракетных систем и ракетных катеров военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции.

Источник: Colonel Cassad





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